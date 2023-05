De aanhouder wint: 'Club dringt aan voor transfer van Eden Hazard'

Waar speelt Eden Hazard volgend seizoen? Dat is de vraag van vele miljoenen, maar een duidelijk antwoord is er nog altijd niet.

Na de Spaanse bekerfinale liet Eden Hazard weten dat hij het liefst nog een extra seizoen bij Real Madrid blijft. De ex-Rode Duivel heeft nog een contract voor één seizoen in Bernabeu en zou dat ook heel graag uitdoen.

De reden daartoe is vooral in familiale kringen te zoeken. Hazard en zijn gezin hebben het bijzonder goed in de Spaanse hoofdstad, waardoor een snelle verhuis deze zomer niet echt een meerwaarde zou hebben.

Mogelijk zet hij na dat jaar zelfs een punt achter zijn carrière. Volgens Marca echter blijven bepaalde ploegen aandringen voor een transfer en daar heeft Real Madrid wel oren na, omdat ze zo nog iets van hun mislukte investering kunnen recupereren.

De Spaanse krant meldt dat het Canadese CF Montréal uit de Major Soccer League Eden Hazard deze zomer heel graag zou binnenhalen. Of het tot een deal komt te bezien.