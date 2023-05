Courtois heeft héél goed nieuws voor de Belgische fans en heeft daar ook een bijzondere reden voor

Zo openhartig hebben we ze zelden geweten. De kaderleden van de Rode Duivels laten in de Amazon-documentaire 'One for All' in hun ziel kijken. Thibaut Courtois spreekt er zelfs openhartig over zijn toekomst.

Courtois houdt dat normaal gezien heel vaag, maar nu heeft hij toch heel goed nieuws. Onze sluitpost blijft zeker tot het WK 2026 actief als Rode Duivel. Het toernooi gaat dan door in de VS, Canada en Mexico. “Ik vind het fantastisch dat mijn kinderen alle succesvolle momenten van dichtbij kunnen meemaken. Daarom wil ik nog Rode Duivel blijven tot het WK in 2026", klinkt het. Courtois noemt daarom de Champions League-finale een voorlopig hoogtepunt. “Vooral omdat ik na die wedstrijd meteen m’n kinderen kon knuffelen op het veld. Ik ging vroeger ook graag mee naar de volleybalwedstrijden van m’n vader. Dat zijn momenten uit m’n kindertijd die ik me altijd zal herinneren. Die momenten wil ik ook aan m’n kinderen geven. Zeker aan Nicolas. Hij is echt al voetbalgek. Elke wedstrijd moet ik wel aan iemand een truitje vragen.” Hij praat ook over de steun die hij van verloofde Mishel Gerzig krijgt. “Romelu kan vier kansen missen en één keer scoren op het juiste moment. Ik kan zes wereldsaves doen en dan toch nog een flater begaan. Op sociale media ben je dan vaak kop van Jut. Kijk naar die berichten op Instagram naar Toby Alderweireld en Noa Lang. We zijn geen robots. Zelfs de kleinste kritiek kan hard aankomen.”





