Thomas Henry heeft antwoord klaar nadat Hein Vanhaezebrouck hem afkraakt in Extra Time

De passage van Hein Vanhaezebrouck bij Extra Time deze week deed aardig wat stof opwaaien. Ook Thomas Henry kreeg ervan langs.

Club Brugge en RSC Anderlecht hadden de nodige interesse in Thomas Henry, maar Hein Vanhaezebrouck stelde in het verleden zijn absolute veto voor de komst van de spits naar KAA Gent. “Niet sterk genoeg in de duels, te weinig betrokken in de combinaties”, liet Hein Vanhaezebrouck onder andere optekenen. In Het Nieuwsblad geeft Henry zijn reactie op de woorden van de trainer van KAA Gent.

“Ik respecteer zijn mening, maar ben niet akkoord. Indertijd versloeg ik Gent door een assist te geven. Ik won in Italië al met 3-2 tegen het AS Roma van José Mourinho, ik scoorde tegen kampioen Napoli, tegen Inter…”, klinkt het.

“Met alle respect voor België: hier lopen verdedigers rond die tien keer sterker zijn. Maar goed: ik bokste altijd al op tegen vooroordelen. Ik scoorde op een half jaar elf keer bij Tubeke, maar OHL ging een maatje te groot zijn. Ik promoveerde met OH Leuven, maar 1A zou niets voor mij zijn. Ik werd er topschutter waarna Italiaans voetbal mij niet zou liggen. Tja, ik antwoordde wie niet in mijn geloofde altijd op het veld en dat ga ik nu opnieuw doen. Ik ben mentaal sterk genoeg.”

Op dit moment herstelt Henry van een kruisbandletsel. Hij ligt nog tot 2026 onder contract bij Verona, maar de club zou dit seizoen wel eens kunnen degraderen naar de Serie B.