OFFICIEEL: Clubicoon maakt malaise compleet en laat weten dat hij meteen vertrekt bij Ajax

Edwin van der Sar stopt als algemeen directeur van AFC Ajax. De Nederlander maakte van de Amsterdammers opnieuw een Europese subtopper, maar ziet een vervolg niet meer zitten.

Onder het bewind van Edwin van der Sar verzamelde AFC Ajax landstitels en geraakte de Nederlandse topclub zelfs tot in de halve finale van de Champions League. Ook op financieel vlak werden spelers voor honderden miljoenen euro's verkocht.

De voormalige doelman van onder meer Ajax en Manchester United laat weten dat hij het voor bekeken houdt. Op die manier is de crisis compleet. Ajax eindigde dit seizoen op een povere derde plaats. Bovendien woedt de storm in de bestuurskamer al ettelijke maanden.

"Na elf jaar ben ik op", aldus van der Sar. "We hebben heel mooie dingen verwezenlijkt met Ajax, maar het is ook een heel zware periode geweest. Ik heb behoefte aan rust. Het zou niet goed voelen om de komende tijd beslissingen te moeten blijven nemen die over de toekomst van deze mooie club gaan."