Twee opties voor Rode Duivel bij AC Milan: "Iedereen in Milaan is overtuigd"

Ondanks een kwakkelseizoen geniet Charles De Ketelaere nog steeds veel krediet bij Milan. Volgens verschillende Italiaanse media is een uitleenbeurt voor de ex-Bruggeling dan ook uitgesloten.

“Die hypothese werd verworpen. Hij blijft in Milaan of vertrekt alleen als er een redelijk bod (minstens 30 miljoen, red) komt”, aldus journalist en Milan-kenner Antonio Vitiello.

Datzelfde geluid klonk eerder bij Sky Italia al. “Er worden voor hem maar twee oplossingen bekeken: hij blijft of hij wordt verkocht. Er is geen derde oplossing en ik denk dat iedereen in Milaan overtuigd is om hem nog minstens zes maanden een nieuwe kans te geven. Waarschijnlijk zijn er enkele mogelijke kopers, maar de Rossoneri geloven erin.”

“Niet mijn job om commentaar te geven op de transfermarkt.”

En dat de Rossoneri er nog in geloven, dat lijkt wel duidelijk. Naast coach Pioli, sterspeler Leao, Tonali en Ibrahimovic, neemt nu ook kapitein Calabria het op voor de jonge Belg. “Het is eigenlijk niet mijn job om commentaar te geven op de transfermarkt, maar… Charles is enorm getalenteerd. Als de club zo veel geld voor hem spendeerde, zullen ze wel iets gezien hebben”, aldus de Italiaanse rechtsback.

“Ik begrijp ook de moeilijkheden voor een speler die uit een kleinere competitie komt. De druk, de aandacht van de media… Ik hoop dat hij deze zomer zijn hoofd kan leegmaken, zijn energie vindt en kan terugkomen op de best mogelijke manier”, steekt hij CDK een hart onder de riem.