Geen prachthuwelijk: Tuur Dierckx weet waar hij aan toe is bij Westerlo

Geen Tuur Dierckx meer volgend seizoen bij Westerlo. Zijn aflopende contract wordt niet meer verlengd.

Tuur Dierckx maakte bij de voetbalpodcast 90 Minutes bekend dat hij volgend seizoen niet langer voor Westerlo zal spelen. Zijn contract dat eind deze maand afloopt wordt door de club niet meer verlengd.

“Als je einde contract bent en je hoort maanden niets vanuit het bestuur, dan verwacht je wel zo'n nieuws”, klinkt het bij Dierckx in Gazet van Antwerpen. “Dat is nu eenmaal voetbal. De trainer heeft mij het slechte nieuws gebracht en we hebben dan wel een goed gesprek gehad.”

Drie seizoenen speelde de ondertussen 28-jarige aanvaller bij Westerlo. In 60 wedstrijden tekende hij voor 12 doelpunten en 8 assists. Een prachthuwelijk werd het niet, onder andere ook door een kruisbandblessure die hem maanden aan de kant hield.

Dit seizoen moest hij een operatie aan het oog ondergaan. Ook naast het veld liep het niet altijd van een leien dakje. Zo werd hij tijdens de coronacrisis betrapt tijdens een lockdownfeestje.