Speler kondigt afscheid bij paarswit aan via sociale media

Volgend seizoen zal Nils De Wilde niet langer voor RSCA Futures spelen. Dat maakte hij zelf bekend via Instagram.

In een uitvoerig bericht op Instagram kondigt Nils De Wilde aan dat hij volgend seizoen niet meer voor RSCA Futures in de Challenger Pro League zal spelen.

“Na acht seizoenen, vanaf mijn 12 jaar, bij deze fantastische club heb ik besloten een nieuwe stap te zetten in mijn carrière”, zo schrijft De Wilde. “Ik heb moeilijke maar, zeer zeker ook hele mooie momenten beleefd samen met jullie. Ik heb mijn droom kunnen waarmaken om mijn eerste professioneel contract te tekenen en mijn debuut te maken in de Challenger Pro League.”

Hij kwam dit seizoen 27 keer in actie voor de Futures. Daarin scoorde de 20-jarige middenvelder één doelpunt. Dat was tegen Deinze, waardoor RSCA in de hoogste reeks belandde.

“Ik wil iedereen bedanken die eraan bijgedragen heeft om dit doel te bereiken. Bedankt aan de club, coaches, stafleden, teamgenoten, supporters, scholen, gastgezin Paul en Wanda, internaat en mijn familie om me te maken tot de persoon die ik nu ben.”

Voor welke nieuwe uitdaging De Wilde kiest is momenteel nog niet duidelijk.