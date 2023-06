Vanhaezebrouck hekelt de overvolle kalender nog eens: "Niet normaal dat we tussen Man City en Real staan"

KAA Gent heeft het seizoen neergelegd met een 3-1 overwinning tegen Standard. En zo komt een einde aan een heel lang seizoen bij de Buffalo's. En binnen enkele weken begint het al opnieuw.

Op zijn laatste persconferentie van het seizoen wilde Hein Vanhaezebrouck het nog even hebben over de drukke kalender.

"Het is niet normaal dat je tussen Manchester City en Real Madrid staat van meeste matchen gespeeld", aldus de oefenmeester van de Buffalo's.

© photonews

"Alle andere clubs die in top-20 staan van meeste gespeelde matchen hebben 35 of meer spelers in hun kern, wij doen het met 22 spelers en hebben ook nog wat geblesseerden gehad dit seizoen. Dan is het superstraf wat we hebben gedaan."

Om vervolgens verder te gaan: "We zitten in België met een voetbalkalender die supervol is, dat is een realiteit."

Kleinere kern

"Iedereen heeft het over de Premier League en hoeveel matchen die moeten spelen, maar wij hebben meer matchen gespeeld dan 19 ploegen uit de Premier League."

"Als je dan nog eens wat Europese wedstrijden moet spelen, dan kom je snel aan héél veel wedstrijden. Het enige verschil is dat in die andere landen de kernen 35 of 38 spelers hebben en bij ons is dat helemaal anders."