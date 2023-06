'KAA Gent dreigt verdediger te verliezen aan buitenlandse club'

KAA Gent blijft druk in de weer om een deftige achterhoede te verwerven. Er zijn heel wat vraagtekens richting volgend seizoen.

KAA Gent zag het voorbije seizoen twee verdedigers vertrekken naar andere clubs. Van Godeau werd het contract niet verlengd. Of Kamil Piatkowski, die gehuurd werd van RB Salzburg, aan boord blijft is niet duidelijk.

Hij wil de definitieve overstap maken en KAA Gent ziet zijn komst ook wel zitten, maar op dit moment ligt de vraagprijs van de Oostenrijkers te hoog voor de Buffalo’s. De onderhandelingen blijven lopen daaromtrent.

Een ander dossier met veel vraagtekens is Joseph Okumu. Hij kwam in 2021 in de Ghelamco Arena en tekende voor vier seizoenen bij KAA Gent. De laatste vier matchen van de competitie moest hij geblesseerd toekijken.

Volgens zijn entourage, zo meldt Het Laatste Nieuws, staat hij in beeld bij ploegen uit Engeland, Duitsland en Frankrijk. Een nieuwe zorg dus voor Hein Vanhaezebrouck, die met Watanabe van KV Kortrijk wel een eerste defensieve versterking beet zou hebben.