🎥 Vincent Kompany houdt zich niet in bij Burnley: "Ik zie niet in waarom"

Een lange vakantie was er voor de spelers van Burnley niet voorzien. Vincent Kompany liet zijn spelers maandag al opnieuw opdraven op de club. Niet alleen voor fysieke proeven, maar meteen ook al een eerste training.

Op de sociale media van de club laat Vincent Kompany weten dat dit normaal is. “We hebben drie weken vakantie gehad en hadden ook in de winter al een break door het WK. Ik denk dat dit volstaat”, klonk het.

Vincent Kompany wil niet dat de spelers allures krijgen omdat ze kampioen waren. De verwachtingen voor het eerste seizoen in de Premier League zijn dan ook groot. “De tijd die we nu op het veld hebben met de spelers is van onschatbare waarde”, ging Kompany verder.

Hij wil de spelers honderd procent fit krijgen tegen dat het seizoen begint. Hij hoopt om in de eerste wedstrijden al de nodige punten te pakken. Hoe langer die eerste zege op zich laat wachten, hoe moeilijker het wordt.

