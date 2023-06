René Vandereycken stelde meteen vraagtekens bij blessure Kevin De Bruyne

Na amper een half uur zat de finale van de Champions League er op voor Kevin De Bruyne. Hij moest geblesseerd naar de kant.

Het werd geen gemakkelijke avond voor Kevin De Bruyne. “In dat eerste half uur, waarin City het moeilijk had om zijn vlotte spel te brengen, zagen we hem al niet zo veel en vervolgens moest hij naar de kant”, vertelt René Vandereycken aan Het Nieuwsblad.

Ook de manier waarop De Bruyne geblesseerd geraakte vond Vandereycken vreemd. “Hij greep plots naar de achterkant van de dij, terwijl hij toch geen supersnelle spurt of superverkeerde beweging had gedaan. Ik vermoedde daardoor dat hij de voorbije weken al wat last had gehad, want hij werd soms gespaard, en dat bevestigde hij achteraf ook. Blijkbaar had hij al een paar kleinere scheurtjes in de hamstrings.”

Gelukkig voor De Bruyne kwam alles goed. “Voor City viel de schade mee, want Foden kwam erin en was met zijn individuele acties gevaarlijker dan De Bruyne, maar het was wel een nieuwe domper voor De Bruyne zelf. Gelukkig kon hij uiteindelijk toch nog lachen, omdat hij die Champions League-trofee eindelijk beet heeft en in de campagne een grote bijdrage gehad heeft.”