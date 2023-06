Technisch directeur Jelle Schelstraete verklaart de afwezigheid van Charles De Ketelaere en Zeno Debast in selectie

Zowel Zeno Debast als Charles De Ketelaere zijn niet geselecteerd voor de komende interlands. Ze zijn wel geselecteerd voor het EK voor de beloften. Technisch directeur Jelle Schelstraete verklaart de keuze van Domenico Tedesco.

Opvallende afwezigen in de selectie zijn toptalenten Zeno Debast en Charles De Ketelaere. Ze haalden de selectie bij de grote jongens niet maar die voor het EK voor beloften in juni wel.

Dat was een goed doordachte keuze van Tedesco en beloftencoach Jacky Mathijssen. Schelstraete legt uit waarom. “Voor de jonge spelers is toernooi-ervaring cruciaal. We kijken vooruit en weten dat dit van goudwaarde kan zijn voor het EK 2024 in Duitsland binnen een jaar. Onze jonge garde zal zo weten hoe het is om op een groot toernooi te moeten aantreden.”

Bovendien ambieert de voetbalbond ook de Olympische Spelen. De winnaar van dat EK voor beloften mag namelijk naar de Olympische Spelen. “Wij willen ons plaatsen voor de Spelen”, zei Schelstraete. “Maar dat is niet enkel voor ons belangrijk, ook voor de spelers. Vraag maar aan Jan Vertonghen of Thomas Vermaelen, zij zullen hetzelfde zeggen.” Die laatste twee vertegenwoordigden ons land op de Spelen van 2008 in Peking.