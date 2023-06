Modric doet uitspraak die speculaties aanwakkert: "Ik heb mijn beslissing al genomen, maar..."

Luka Modric neemt het morgen met Kroatië op tegen Nederland voor een plaats in de finale van de Nations League. Voor de kapitein van de roodwitgeblokten is het zijn derde halve finale in een groot toernooi. Maar ook zijn laatste?

Manuel Gonzalez Dat de 37-jarige spelmaker nog niet versleten is, bewees hij weer een heel seizoen lang bij Real Madrid. Maar de combinatie van club- en internationaal voetbal kan beginnen wegen. Er zijn dan ook geruchten dat hij er na dit toernooi de brui aan zou geven. "Kijk, ik geniet er elke keer van als ik voor Kroatië mag spelen en elke keer als ik naar de nationale ploeg kom, ben ik heel gelukkig. Het geeft me veel voldoening. Als ik het team nog kan helpen, is er geen reden om hier niet te zijn", aldus Modric. Het zal moeilijk worden Maar hij zaaide toch twijfel. "Ik ben gefocust op de Nations League op dit moment en daarna kunnen we over mijn carrière spreken. Ik heb mijn beslissing al genomen over mijn toekomst bij het nationale team, maar zal er nu niet over spreken." De match tegen Nederland dus... "Het zal moeilijk worden voor ons. We staan tegen een jong, getalenteerd team dat terug op de grote scène zich wil tonen. Daarbij spelen ze ook nog thuis. Gelukkig zullen er heel wat fans van ons zijn."





