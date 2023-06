Noa Lang krijgt concurrentie van voormalige Bruggeling voor toptransfer

Dat Noa Lang deze zomer absoluut weg wil bij Club Brugge is geen geheim meer. Zijn volgende ploeg nog wel. Er is alvast interesse, maar hij ligt in de weegschaal met een voormalige speler van Club Brugge.

Noa Lang heeft in de Nederlandse pers laten verstaan dat hij openstaat voor een terugkeer naar de Nederlandse velden, maar dan dit wel alleen bij een absolute topploeg. Omwille van zijn Ajax verleden ligt een transfer naar Feyenoord moeilijk, maar hij zou mogelijk wel heel dicht bij de Belgische grens aan de slag kunnen. Volgens Het Nieuwsblad toont namelijk PSV interesse in de winger van Club Brugge. Het is echter niet zeker of de Eindhovenaars de som van 15 miljoen euro willen of kunnen op tafel leggen voor hem. Hij is namelijk niet de enigste gegadigde om een plek in de aanval te bemachtigen. PSV toont namelijk ook interesse in Arnaut Danjuma. De vleugelaanvaller kwam in het verleden nog uit voor Club Brugge en ging na één seizoen naar de Premier League. Momenteel staat hij onder contract bij het Spaanse Villarreal dat hem afgelopen seizoen uitleende aan Tottenham. Danjuma is een jeugdproduct van PSV en speelde van 2008 tem 2016 voor de Eindhovenaars.