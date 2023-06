Opmerkelijk: deze man moet Napoli naar nieuwe successen leiden

Na een historisch jaar nam Napoli verrassend afscheid van coach Luciano Spalletti. De opvolger van de Toscaan is eveneens verrassend te noemen.

Luciano Spalletti kondigde onlangs nog aan een sabbatjaar te zullen nemen, na een historisch titel met Napoli. Een afscheid via de grote poort, want eigenlijk kan hij niet meer beter doen. Al zal zijn troebele relatie met voorzitter Aurelio De Laurentiis daar zeker ook wel iets mee te maken hebben.

Lang werd verwacht dat Rafael Benitez, die van 2013 tot 2015 al coach was van de Napolitanen, het roer zou overnemen. De ex-coach van onder meer Liverpool en Real Madrid werd door De Laurentiis gezien als de man die Napoli naar nieuwe hoogten moest brengen.

Ontslagen in Saudi-Arabië, nu naar Napoli

De opvolger van Spalletti is enigzins verrassend te noemen. Zo wordt Rudi Garcia de nieuwe coach van Napoli. Dat maakte de Zuid-Italiaanse club bekend via haar communicatiekanalen.

De Fransman kent de Italiaanse competitie, want hij was eerder al aan de slag bij AS Roma. Garcia was eveneens coach bij Lyon, Marseille en Lille. Bij die laatste wist hij zijn enige prijzen tot nog toe te pakken: de Ligue 1 en Coupe de France in het seizoen 2010-2011, het kampioenenjaar met Eden Hazard.

De 59-jarige Garcia belandde de laatste jaren een beetje op een zijspoor en koos voor een Saudische aanbieding. In april werd hij ontslagen bij Al Nassr. Nu moet hij Napoli dus naar nieuwe successen leiden.