📷 'AC Milan heeft beslissing genomen over lot van Aster Vranckx'

Aster Vranckx werd het voorbije seizoen uitgeleend aan AC Milan. Een groot succes werd die overgang echter niet voor de Rode Duivel.

Wolfsburg leende Aster Vranckx dit seizoen uit aan AC Milan, maar ook in Italië werd het geen groot succes. Er was bitter weinig speeltijd weggelegd voor hem, waardoor het eigenlijk al duidelijk was dat het verhaal na dit seizoen voorbij zou zijn.

Volgens transferjournalist Fabrizio Romano heeft AC Milan ondertussen beslist om de aankoopoptie van 12 miljoen euro op Aster Vranckx niet te lichten. En dus keert hij terug naar Duitsland deze zomer.

Al voegt Romano er meteen ook aan toe dat hij niet in Duitsland zal blijven. Er wordt gekeken voor een nieuwe uitdaging, wellicht ook via een uitleenbeurt. Waar dat heen gaat is nog niet duidelijk. In Italië toonde Napoli wel al interesse.

Vranckx ligt tot midden 2025 onder contract bij Wolfsburg. Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt op dit moment 8,5 miljoen euro.