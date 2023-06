Nederlands bondscoach "heeft gevloekt" omdat België over deze speler kan beschikken

De Nederlandse beloftenbondscoach Erwin van de Looi was dinsdag tijdens zijn persconferentie op zijn hoede voor de Jonge Duivels. België en Nederland nemen het woensdag in hun openingsmatch op het EK U21 tegen elkaar op in het Mikheil Meskhi Stadium in Tbilisi.

"België heeft grote indruk gemaakt in de kwalificaties", begon Van de Looi. "Er spelen ook enkele volwaardige Rode Duivels mee. Dat zijn keuzes die veel teams maken. We hebben in september nog tegen de Belgen gespeeld en toen wonnen we met 1-2. Morgen zullen de teams op het veld verschillend zijn, maar ik verwacht dat het opnieuw spannend wordt. De vorm van de dag zal het verschil maken." Vooral van Loïs Openda lijkt Van de Looi schrik te hebben. "Ze hebben natuurlijk jongens als Openda en De Ketelaere, maar ook de andere spelers halen een hoog niveau. Het is een sterk team en we hebben veel respect voor hen." De Nederlandse coach gaf aan "even gevloekt te hebben" toen hij hoorde dat Openda bij de Belgische selectie kwam. "En op hetzelfde moment heb ik gejuicht toen ik zag dat Khvicha Kvaratskhelia finaal niet zou meedoen bij Georgië", lachte hij. "Ik overdrijf natuurlijk een beetje. Natuurlijk kunnen zo'n jongens wel het verschil maken, maar het is goed voor de prestige van het toernooi dat ze erbij zijn. We willen dit EK winnen, maar we zijn hier ook om bij te leren."





Volg België - Nederland live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00 (21/06).