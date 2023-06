Adidas maakt blunder van formaat met nieuw shirt van Leandro Trossard

Adidas wou iets speciaals doen met het shirt waarin Leandro Trossard volgend seizoen wil schitteren. Dit liep echter als een sisser af.

Adidas is de shirtleverancier van Arsenal en had iets speciaals in gedachte. Hun idee was om een ode te brengen aan 'The Invincibles'. De bijnaam voor het Arsenal dat in het seizoen 2003-2004 ongeslagen kampioen werd in de Premier League. Het komend seizoen in het 20-jarig jubileum van deze fantastische prestatie. De bedoeling was om alle 38 resultaten te borduren op het shirt. Dit liep echter totaal anders.

Oplettende fans zagen namelijk dat er geen 38 competitiewedstrijden op het shirt geborduurd zijn, maar dat het er 32 zijn. Adidas is namelijk vier overwinningen en twee gelijke spelen vergeten.

Arsenal zelf kwam al met een reactie naar buiten. “We zijn ons bewust van de fout in het design van ons shirt. Bijgevolg kunnen wij de bestellingen niet afronden en zullen alle kosten volledig worden terugbetaald. Wij bieden onze verontschuldigingen aan voor het ongemak.”

De replicashirts zonder borduurwerk zullen wel nog steeds worden aangeboden in de fanshop van Arsenal. Dit liet de club weten via hun sociale mediakanalen. Van Adidas zelf kwam er voorlopig nog geen reactie uit, maar naar alle waarschijnlijkheid zitten ze daar heel verveeld met deze situatie.