Het ijzer smeden als het heet is: Franse clubs gaan vol achter Karel Geraerts!

De inkt is nog niet droog en daar duiken al een aantal clubs op die een opportuniteit ruiken. Karel Geraerts is nu grof wild op de transfermarkt.

Het was een verrassing van formaat dat Karel Geraerts en Union uit elkaar gingen. Dan kan u HIER nog eens teruglezen. Volgens verschillende bronnen gaat Geraerts wel niet lang zonder club blijven. Velen hebben hun pijlen al gericht op één van de beloftevolle trainers in de Jupiler Pro League.

Beide reageerden rustig en sereen op het afscheid. Dat kan u HIER lezen, maar binnenin zal het zowel bij Union als bij Geraerts minder rustig zijn. Voor Union begint nu de zoektocht terwijl dat Geraerts op het verlanglijstje van verschillende clubs staat.

Volgens de Franstalige journalist, Sacha Tavolieri, hebben verscheidene Franse clubs uit de Ligue 1 hun vizier gericht op Geraerts. Zo zijn Nice en RC Lens zeer gecharmeerd door de jonge Belgische trainer die prima resultaten neerzette met Union in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer.

Vorig seizoen waren er twee Belgische trainers actief in de Ligue 1. Will Still liet mooie zaken zien bij Reims en zal daar ook volgend seizoen aan het roer staan. Voor Philippe Clement liep het avontuur bij AS Monaco of met een teleurstelling. Na een sterk eerste seizoen mocht hij een aantal weken geleden zijn koffers pakken nadat ze geen Europees voetbal kon afdwingen.

Zien we volgend seizoen opnieuw twee Belgische trainers aan het werk in de Ligue 1?