Karel Geraerts en Union komen met reacties na opmerkelijke beslissing

Het meest verrassende nieuws van de afgelopen weken kwam toch wel uit Brussel. Niemand had een vertrek van Karel Geraerts bij de derde uit de Jupiler Pro League zien aankomen. Beide reageerden nu voor het eerst.

Het kwam als een donderslag bij heldere hemel, het vertrek van Karel Geraerts bij Union. Dat kan u HIER lezen. Beide partijen hebben nu voor het eerst gereageerd.

"Het is jammer dat er een einde komt aan een goede samenwerking van vier jaar', zegt Geraerts tegenover Het Nieuwsblad. "Ik kijk trots terug op de resultaten die we in België én in Europa behaald hebben. Ik wil de club bedanken voor alle kansen die ze me boden en wens hen heel veel succes in de toekomst."

Union reageerde zelf ook op hun website. "Na het seizoen werd een analyse gemaakt van het afgelopen seizoen en bood Union Karel een nieuwe overeenkomst aan. Er werd hierover geen akkoord gevonden tussen beide partijen. Ondanks een lopende arbeidsovereenkomst achtte Union dit commitment niet voldoende om de samenwerking door te zetten", schrijft Union in een persbericht.