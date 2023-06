BREAKING: Dit nieuws bij Union had niemand zien aankomen

Nieuws dat niemand zag aankomen is dan toch een feit. Het onweer boven Brussel van woensdagavond is er niets tegen.

Het Nieuwsblad komt met het verrassende nieuws naar buiten dat Union en Karel Geraerts hebben besloten om uit elkaar te gaan. Een conflict over een verbeterd contract zou aan de basis liggen van het besluit dat beide partijen de samenwerking niet verder zetten.

De voormalige middenvelder van Club Brugge en Standard was aan zijn eerste seizoen bezig als hoofdtrainer. Hij kende een fantastische Europese campagne met Union en was ei zo na kampioen gespeeld met Union, maar zag de titel wegglippen in de laatste 10 minuten van de laatste speeldag.