Nog een aanvaller van KAA Gent vertrekt, interesse uit eigen competitie

KAA Gent onderhandelde lange tijd met John Arthur over een nieuw contract. De Ghanese aanvaller wilde zo snel mogelijk duidelijkheid.

KAA Gent heeft met John Arthur in het beloftenelftal een mooie optie voor de toekomst. Hij liet daar al mooie dingen zien.

Arthur scoorde meer dan tien doelpunten afgelopen seizoen en was ook nog van belang in de bekerfinale bij de U21. Promotie zat er niet in bij de B-ploeg en op veel kansen in de A-kern moest hij nog niet meteen rekenen.

Einde contract

Zijn contract liep af na twee seizoenen bij de Buffalo's en de voorbije twee maanden werd meermaals onderhandeld. Tot een akkoord kwam het niet.

En dus mag de speler KAA Gent nu transfervrij verlaten. Diverse ploegen uit de Jupiler Pro League azen op hem. Dat bevestigde hij twee maand geleden al aan Het Nieuwsblad.