Cercle Brugge staat voor woelige transferzomer: "Wilde absoluut weg"

Deze middag is de nieuwe campagne bij Cercle Brugge van start gegaan. De Bruggelingen moeten voortbouwen op het succes van vorig seizoen, en kijken een woelige transferzomer tegemoet.

Op de eerste training van het seizoen 2023-2024 had technisch directeur Carlos Avina het onder meer over Charles Vanhoutte, die onlangs voor 1 miljoen euro naar Union trok. “Charles was toe aan iets anders en wilde absoluut weg. Hij lag ook nog maar één jaar onder contract, maar toch vingen we een mooie som.”

Cercle Brugge dreigt deze zomer heel wat sterkhouders te moeten laten gaan. Leo Lopes, Jesper Daland en Ayase Ueda zijn zware targets op de markt en moeten straks minstens 10 miljoen euro opleveren. Ook Olivier Deman staat op de lijst van enkele Belgische topclubs en meerdere Italiaanse teams, maar Avina ontkent dat er ooit een bod binnenkwam voor de belofte-international.

Enige nieuwkomer op training bij 'De Vereniging' tot nog toe: Nils De Wilde. De 20-jarige centrale middenvelder speelde acht jaar voor Anderlecht, en kwam vorig seizoen 27 matchen in actie voor RSCA Futures in de Challenger Pro League. Hij oogde alvast gretig op zijn eerste training voor groen-zwart. “Dit is voor mij een belangrijke stap en een heel grote uitdaging."