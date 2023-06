Steun uit onverwachte hoek voor jonge Duivels: "Jullie zijn beter dan Portugal"

Na het teleurstellend gelijkspel tegen Georgië, is het tegen Portugal van te moeten voor onze jonge Duivels.

De bondscoach van Jong Oranje, Erwin van de Looi, was in ieder geval niet onder de indruk van de Portugezen, de volgende tegenstander van de Belgen. "Het is geen erg fysieke ploeg. Ze spelen met twee spitsen. Tegen ons waren dat Neto en Silva. Goeie spelers. Vooral die Neto zoeken ze vaak. Ik vond het allemaal niet spectaculair, maar toch is het lastig spelen tegen ze. Maar eerlijk? Volgens mij zijn jullie beter", gaf hij aan voor Het Nieuwsblad.

Hij kon ook niet begrijpen dat de Duivels een 0-2-voorsprong nog uit handen gaven tegen Georgië. “Ik was echt heel verbaasd dat jullie die wedstrijd niet gewonnen hebben. Ik vond jullie in de eerste helft echt sterk spelen, met ook nog eens twee mooie goals. Eigenlijk veranderde er in de tweede helft weinig, maar dan valt uit het niks die goal voor Georgië. Vanaf dan is het in het stadion wel opnieuw beginnen te leven."

Hij had het ook nog even over Charles De Ketelaere. "Ik had wel het gevoel dat dat een invloed had op sommige spelers. Bij 1-2 kreeg De Ketelaere daar nog een grote kans op de counter… (blaast) Die zal toch ook niet lekker geslapen hebben.”