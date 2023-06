Portugal heeft een mol die alles over de Belgische beloften weet en dat ook graag deelt met tegenstander

De wedstrijd tegen Portugal wordt erop of eronder voor de Belgische beloften. Ze moeten winnen. Maar ook de Portugezen willen absoluut doorgaan en schakelden daarvoor de grote middelen in.

Toen Jacky Mathijssen de dag na de wedstrijd tussen Georgië en België werd gevraagd naar de rol van Roberto Martinez - tegenwoordig Portugees bondscoach - bij de voorbereiding van de volgende wedstrijd was de U21-coach duidelijk: "Ik denk dat het een belangrijke factor is", verklaarde hij.

Roberto Martinez zou net als Domenico Tedesco zaterdag aanwezig zijn bij de wedstrijd tussen de U21's van Portugal en Nederland. Maar zijn vlucht had vertraging en de Portugese coach miste de wedstrijd. "Dat wetende, had hij de vlucht niet kunnen nemen. Maar hij heeft de reis toch gemaakt", verduidelijkt Rui Jorge, de coach van het Portugese Espoirs.

"Hij vloog 5 uur om met de spelers te komen praten, hen te verzekeren van zijn steun. Dat zegt veel over hem en zijn betrokkenheid", jubelt hij. "Het is een teken van respect en iedereen, staf en spelers, voelt het." Vooral omdat Martinez natuurlijk expertise kan inbrengen over de Belgische beloften.

“Tot nu toe hebben we er niet echt over gesproken. Maar toen hebben we het er wel over gehad. Het probleem is dat hij dacht dat veel spelers bij het A-team zouden zitten in plaats van hier”, legt Jorge uit. "Wat hij ons al heeft kunnen vertellen is dat het een team is met veel power en impact."