Exit Mathijssen bij Jonge Duivels? Dit heeft de bondscoach te zeggen

Jacky Mathijssen mikte hoog met de Jonge Duivels op het EK. Met twee op negen werden ze laatste in groep A.

Jacky Mathijssen slaagde er niet in om de Jonge Duivels door de groepsfase van het EK voor beloften te loodsen. Nochtans mikte men op de top drie, om zich zo te kwalificeren voor de Olympische Spelen.

De koude douche kwam dinsdagavond in de slotfase van de match tegen Portugal. De Jonge Duivels vergaten het zelf af te maken, nog maar eens, en kregen een strafschop tegen die het lot van de ploeg van Mathijssen bezegelde.

“Ik heb de jongens bedankt voor twee fantastische jaren”, sprak Mathijssen die de bui duidelijk voelt hangen. “Van sommige jongens nemen we nu afscheid, maar allemaal gaan ze een schitterende carrière tegemoet. Ik hoop dat ik daar een klein steentje aan heb kunnen bijdragen.”

Mathijssen blijft in de richting van de ref kijken. “Ik hoop dat de jongens hier sterker uitkomen en nu weten dat dit een factor is die meespeelt. Dat ze hun keeper niet mogen beschermen, zeker niet als de scheidsrechter al een aanloop naar een bepaalde beslissing aan het nemen was...”

Of Mathijssen kan aanblijven als bondscoach is nu de vraag. “Hoe lang ik nodig zal hebben om de knop om te draaien? Drie dagen. Thuis wacht mijn familie, daar gaat het leven verder. Vroeg of laat zullen er mensen mijn functioneren evalueren. Dat wacht ik rustig af en dan zien we wel weer verder.”