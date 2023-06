"Penalty of niet? We moeten ook in de spiegel kijken"

Het was teleurstelling troef na de nederlaag tegen Portugal. Hugo Siquet kwam als een van de weinige beloften wél spreken, waarvoor hulde.

Hugo Siquet was net als alle andere jonge Rode Duivels teleurgesteld na de uitschakeling op het EK voor beloften. Hij reageerde dan ook duidelijk.

"Er is geen VAR. De scheidsrechter neemt dus zijn beslissing en er is geen foutenmarge. Of er een fout gemaakt is? Dat weet ik niet, het is niet de eerste beslissing op het randje dit toernooi", aldus Siquet tegen Walfoot.

Leermomenten

"Maar strafschop of niet, we moeten ook in de spiegel kijken. We hadden kansen om de match vroeger af te maken, we hadden beter kunnen verdedigen, ... We waren niet de slechtste ploeg uit de poule, maar dat is voetbal."

"We zijn jong en gefrustreerd. We hebben hier twee jaar voor gewerkt. Dan is het heel teleurstellend als het op zo'n manier eindigt. Maar we hadden beter moeten reageren dan we gedaan hebben. We moeten hiervan leren voor de toekomst."