Wauw! Chelsea-vedette N'Golo Kanté koopt Belgische ploeg op waar al de nodige problemen waren

U leest het goed: N'Golo Kanté, de ex-vedette van Chelsea en jarenlang sterkhouder bij de Franse nationale ploeg, heeft Excelsior Virton opgekocht. Dat heeft de club zojuist officieel bevestigd...

"De voetbalclub Royal Excelsior de Virton gaat officieel over van de handen van Flavio Becca naar die van N'Golo Kanté", schrijft de club op zijn website. Kanté heeft zelf nog maar net zijn transfer naar Saoedi-Arabië afgerond.

In 2018 redde Flavio Becca Excelsior door de toen wat in verval geraakte club over te nemen. Met zijn managementteam hielp hij de club zowel sportief als financieel overeind te houden om deze naar 1B te leiden, een primeur voor de club.

Maar wat daarop volgde, waren vooral licentieperikelen. Becca deed er alles aan om de club in het profvoetbal te houden, maar dat mislukte.

"Vandaag is Flavio natuurlijk buitengewoon blij dat hij de sleutels van de club kan overhandigen aan N'Golo Kanté, een eersteklas speler, niet alleen vanwege zijn voetbalkwaliteiten, maar vooral ook vanwege zijn unaniem erkende menselijke kwaliteiten", klinkt het.

"Gedreven door zijn passie voor voetbal, wil N'Golo Kanté de club blijven structureren met het oog op het consolideren van de fundamenten, het stabiliseren van het personeel en het opnieuw verbinden met de traditie van het opleiden bij RE Virton. De club wil haar lokale verankering herbevestigen om een ​​drijvende kracht te worden in het voetbal in de Gaume en in de provincie Luxemburg."