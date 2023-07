Voormalig Genks jeugdproduct klaar om de top te bestormen en spreekt duidelijke ambitie uit voor komend seizoen

In januari van dit jaar haalde Ajax toptalent Mika Godts weg bij KRC Genk. In dat half jaar tijd mocht de 18-jarige intussen al zijn debuut maken voor de A-ploeg. "En dat smaakt naar meer", zegt hij.

Hij kreeg zelfs al een contractverlenging. "Het voelt heel goed om een nieuw contract te tekenen", aldus de winger op de kanalen van de club. "Het is snel gegaan, maar dat betekent dat ik het goed heb gedaan. Ik ben heel blij om bij deze club bij te tekenen."

"Ik moet hard werken en het ligt allemaal aan mezelf. Ik moet me bewijzen. De eerste maanden in Amsterdam waren goed en ook op het veld ging het prima. De wedstrijden met Ajax 1 waren erg leuk."

En nu krijgt hij zijn kans om zich te tonen aan nieuwe trainer Maurice Steijn. "Het is een leuke periode omdat je jezelf kan laten zien. Er is een nieuwe trainer en ik wil mezelf bewijzen en zoveel mogelijk minuten maken. Waar de trainers mij nodig hebben, ga ik spelen. Of het bij Jong Ajax of bij het eerste is, dat maakt niks uit."

"Als je in de Johan Cruijff ArenA speelt, wil je daar snel weer voetballen. Mijn doel is meer minuten te maken in Ajax 1. Het stadion is heel speciaal."