Niet José Mourinho, maar andere Portugese coach zwicht voor Saoedisch avontuur

Al Hilal trok de voorbije weken stevig aan de mouw van twee absolute topcoaches: José Mourinho en Massimiliano Allegri. Beide keuzeheren bedankten vriendelijk voor het aanbod. De Saoedische club heeft nu echter een nieuwe coach gevonden.

Zo wordt Jorge Jesus de zoveelste in het rijtje die naar het Midden-Oosten trekt. De 68-jarige Portugees was vorig seizoen nog de coach van Michy Batshuayi bij Fenerbahçe, met wie hij tweede eindigde in de Turkse Süper Lig.

Jesus coachte in het verleden een resem aan Portugese clubs. Zo had hij onder meer de leiding over Braga, Sporting en Benfica. Bij die laatste was hij met 3 landstitels en 5 bekers het meest succesvol. Ook won hij er, samen met Axel Witsel, de tweede beker van Portugal in 2012.

De tacticien krijgt met Ruben Neves en ex-Genkspeler Kalidou Koulibaly enkele absolute topspelers tot zijn beschikking bij de nummer drie uit de Saudi Pro League. Al Hilal hoopte lang van José Mourinho de best betaalde coach in de geschiedenis van het voetbal te maken, maar de Portugees bleef AS Roma trouw.