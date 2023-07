Romelu Lukaku krijgt eindelijk goed nieuws: "Hij is een prioriteit voor ons"

Waar ligt de toekomst van Romelu Lukaku? De topscorer van de Rode Duivels past immers niet meer in de plannen van Chelsea.

Ondanks de grote leegloop bij Chelsea past de Rode Duivel niet meer in de plannen. Zijn huurperiode bij Inter liep onlangs af, maar Chelsea ontving nog geen concreet bod voor Lukaku vanuit Milaan.

Maar de Italianen willen daar verandering in brengen. Alessandro Antonello, de Corporate CEO van Inter, verzekerde na een vergadering van de Serie A, dat er wellicht een toekomst is voor Lukaku bij Inter. "Hij is de prioriteit, Giuseppe Marotta (CEO Sport, nvdr.) waakt over het dossier."

Lukaku weigerde onlangs een aanbod van zo'n 50 miljoen euro per seizoen van het Saoedische Al-Hilal, zijn wens is om bij Inter te blijven. De Italiaanse club heeft echter niet de middelen om Lukaku te kopen, ook niet na de verkoop van Brozovic aan Al-Hilal.

Inter hoopt Lukaku volgend seizoen opnieuw te huren van Chelsea, met een aankoopoptie van zo'n 30 miljoen euro. Chelsea wil echter meer en gebruikt het bod van Al-Hilal om druk te zetten op Inter om meer te bieden.