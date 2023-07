'Overbodige speler lijkt plots toch weer een toekomst bij Club Brugge te hebben'

Jack Hendry zou dan toch nog een toekomst bij Club Brugge hebben. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De centrale verdediger was overbodig, maar door een dreigend tekort op die positie zou hij van Ronny Deila een nieuwe kans krijgen.

In de zomer van 2021 ging Jack Hendry voor 4,5 miljoen euro van KV Oostende naar Club Brugge. Eerst stond hij vast in de basis onder Philippe Clement, maar nadien verdween hij uit beeld en onder Alfred Schreuder kreeg hij nauwelijks kansen.

Onder Carl Hoefkens werd Hendry aan Cremonese verhuurd, maar Scott Parker haalde hem eerder terug. Daarna had hij last van een dijbeenblessure.

Hendry was overbodig, maar Abakar Sylla lijkt te vertrekken. Volgens Het Laatste Nieuws zou Hendry van Ronny Deila doordat de spoeling achterin dun is, een nieuwe kans krijgen en mag hij zich bewijzen. Ook Clinton Mata is goed als zeker weg en de overbodige Dedryck Boyata mag wel weg.