Voormalig Anderlecht-speler wint met Engeland het EK U21

Engeland is Europees kampioen bij de beloften. Het versloeg in de finale Spanje met 1-0. Taylor Harwood-Bellis stond in de basis bij Engeland.

In de EK-finale voor beloften stonden Engeland en Spanje tegover elkaar. Bij Engeland stond Taylor Harwood-Bellis in de basis en Sergio Gomez bij Spanje (beide ex-Anderlecht). Pas net voor de rust werd de score geopend. Cole Palmer nam een vrije trap en die week af. Zo stond het 1-0. Dat was ook de ruststand. Na de rust ging Spanje op zoek naar de gelijkmaker. Abel Ruiz kon scoren, maar de VAR keurde het doelpunt vanwege buitenspel af. In het slot kreeg Spanje nog een penalty. Doelman James Trafford werd daar de held. Hij stopte de penalty van Ruiz en in de herneming redde hij ook. Daarna trapte Spanje over. Even later was Engeland Europees kampioen.