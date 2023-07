Waar is Arnaud Bodart? Meetrainen, maar afwezig in de oefenwedstrijden

Arnaud Bodart, de 1e keeper van Standard, trainde volledig mee met de groep, maar zat niet eens bij de selectie voor de 1e 2 oefenwedstrijden van de Rouches.

Of het nu woensdag was tegen Olympic Charleroi (3-2) of deze zaterdag tegen RWDM (0-4), Laurent Henkinet was de 1e keuze van Standard, terwijl Matthieu Epolo het laatste halfuur voor zijn rekening nam. Dan rijst de vraag: hoe zit het met Arnaud Bodart?

In juni onthulden we dat de doelman van de Rouches op het lijstje van Mönchengladbach stond. Er werd gemeld dat ze een bedrag van ongeveer 4 miljoen euro voor hem wilden hebben.

Afwezig bij vriendschappelijke wedstrijden, maar waarom?

Hoewel sommige waarnemers hadden voorspeld dat hij geblesseerd zou raken, is Arnaud Bodart sinds het begin van het seizoen bij elke gewone training aanwezig geweest en hij presteerde al goed. De 25-jarige doelman heeft echter nog geen minuut in vriendschappelijke actie kunnen komen.

Zaterdag was de man, die al 154 keer in actie kwam voor Standard, nauwelijks getuige van het debacle van zijn ploeg, terwijl Ohio, Noubi, Fossey, Van Damme en de andere afwezigen allemaal op het veld stonden.

Een vertrek in zicht? Een wens om het risico op blessures te beperken om een eventuele transfer niet in gevaar te brengen? Het is moeilijk te zeggen op dit moment, maar deze verrassende situatie is toch verwarrend.