Voormalig sportief directeur van PSG is snoeihard en maakt Mbappé helemaal met de grond gelijk

De transfersaga rond Kylian Mbappé is nu al dé soap van de zomer. De ster van PSG heeft een persoonlijk akkoord met Real Madrid, maar hij is zinnens om doodleuk zijn contract in Parijs uit te doen. Ook Leonardo is allesbehalve opgezet met de manier van werken.

En Leonardo weet waarover hij spreekt. De Braziliaan werd in mei 2022 ontslagen als sportief directeur van PSG... omdat hij niét langer door één deur kon met Kylian Mbappé. Ook toen lag maandenlang geflirt met Real Madrid aan de basis van de heisa. "Mbappé moet zo snel mogelijk vertrekken", aldus Leonardo in L'Equipe. "Voor het welzijn van PSG moet de club snel afscheid van hem nemen. PSG bestond al voor Kylian Mbappé en zal ook nog na Kylian Mbappé blijven bestaan." Jacht op Champions League De voormalige sportief directeur neemt dan ook geen blad voor de mond. Hij loopt ondertussen al zes jaar rond in Parijs. Wel, in die periode hebben vijf verschillende clubs de Champions League gewonnen. Geen enkele van die clubs had Mbappé in de ploeg."