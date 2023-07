Engelse topclubs druk in het verweer: Chelsea stalt talent bij dat andere Union, Spurs pronkt met nieuwe aanwinst

Het is opnieuw een dag waarop bij enkele Engelse topclubs wel transfernieuws te rapen valt. Bij Spurs en Chelsea is dat het geval.

Op Stamford Bridge nemen ze tijdelijk afscheid van David Fofana. De 20-jarige Ivoriaan werd in januari 2023 weggehaald bij het Noorse Molde. Een uitstapje naar de Bundesliga moet nu voor de volgende stap in zijn ontwikkeling zorgen. Chelsea leent hem één seizoen uit aan Union Berlijn, dat we kennen van de Europese duels met USG.

Bij Tottenham Hotspur verwelkomen ze dan weer Manor Solomon, een 23-jarige Israëliër. De aanvallend ingestelde speler werd het voorbije seizoen door Fulham gehuurd van Shakhtar Donetsk. Op Craven Cottage was Solomon één van de smaakmakers.

We are delighted to announce the signing of Manor Solomon 🤍 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 11, 2023

Een definitieve transfer naar Tottenham betekent voor hem een stap hogerop. De international heeft met Tottenham een akkoord bereikt tot 2028.