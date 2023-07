PSG neemt héél drastische beslissing: 'Franse grootmacht wil héél ver gaan om Mbappé deze zomer te dumpen'

De deur is dicht voor PSG. Ondanks het feit dat Kylian Mbappé zijn contract wil uitdoen heeft de Parijse bestuurskamer beslist dat de Fransman deze zomer moet vertrekken. En daar willen ze héél ver voor gaan.

Het is inmiddels geen geheim meer: Kylian Mbappé heeft een mondeling akkoord met Real Madrid. De Koninklijke hoopt dat de Fransman nog een seizoen bij PSG kan blijven. Op die manier maakt hij een transfervrije overstap. En het helpt voor de speler zelf dat Florentino Perez in dat geval bereid is om een riante tekenpremie te betalen.

Maar dat is niet alles. Ook in het Parc des Princes valt nog veel geld te rappen voor Mbappé. In zijn contract staat namelijk een loyaliteitsbonus. De Franse sterspeler mag een extraatje van zeventig miljoen euro op de bankrekening verwachten... als hij ook in het seizoen 2023-2024 nog voor PSG blijft voetballen. En dus hoopt Mbappé twee keer langs de kassa te passeren.

Niet blijven, wél betalen

Volgens de Franse media wil PSG rond de tafel met Mbappé. Meer zelfs: de Parijse grootmacht is bereid om de loyaliteitsbonus ook uit te betalen als hij deze zomer wil vertrekken. Maar dan moet Real Madrid natuurlijk wél bereid zijn om pakweg 150 miljoen euro te betalen. Met andere woorden: dé soap van deze zomer kent nog lang geen seizoenseinde.