Geen 140, maar 40 miljoen: Wéér smaakmaker op weg naar Saudi-Arabië; voormalig Genkie verlaat Italië na acht seizoenen

De Europese (top)spelers die deze zomer naar Saudi-Arabië trokken zijn intussen niet meer op één hand te tellen. De volgende in het rijtje is alvast aan zet.

Want Sergej Milinkovic-Savic, die in een ver verleden nog voor Racing Genk voetbalde, verlaat Lazio na 8 seizoenen en gaat aan de slag bij Al Hilal. De Saoedische club betaalt een bedrag van 40 miljoen euro voor de middenvelder, die de laatste jaren furore maakte in de Serie A.

Dat is opvallend veel minder dan wat de Italiaanse subtopper destijds kon cashen voor haar goudhaantje. Clubpresident Claudio Lotito onthulde onlangs nog dat AC Milan hem destijds benaderde met een bod van maar liefst 140 miljoen euro. Naar eigen zeggen had hij 'geen spijt' dat hij dat voorstel afwees.

De Servische middenvelder wordt bij Al Hilal ploeggenoot van andere ex-Genkspeler Kalidou Koulibaly en Ruben Neves. Twee andere Europese (top)spelers die deze zomer kozen voor het grof geld van het Midden-Oosten.