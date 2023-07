Spraakmakende transfer op komst voor Thibaut Courtois? 'Absolute topclub trekt aan de mouw'

De geruchtenmolen draait als nooit tevoren. En daarbij worden ook heel gekke dingen geformuleerd. Dat blijkt ook deze week.

Luis Enrique werd vorige week aangekondigd als nieuwe coach van PSG. Hij moet er Christophe Galtier doen vergeten.

En de Spaanse coach zou hoog mikken in de toekomst, om zo opnieuw voor prijzen te gaan zorgen bij de Parijzenaars. Want er zijn grote doelen.

De Champions League eens winnen lijkt het grote doel bij de steenrijke eigenaars van PSG. En daarvoor willen ze ver gaan.

PSG?

Volgens Defensa Central staat niemand minder dan Thibaut Courtois in de belangstelling van de Parijzenaars. Benieuwd of hij haalbaar is.

Sowieso willen ze hem in Madrid niet (zomaar) laten gaan en zal er dus veel geld moeten worden neergeteld om hem aan te kopen. Temeer de relaties tussen PSG en Real Madrid al niet echt hartelijk zijn.