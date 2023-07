Goudhaantje van Standard wordt getipt als de revelatie van het komende seizoen

Noah Ohio heeft alles om de smaakmaker van het seizoen te worden. Hij is dan ook helemaal klaar om te schitteren voor Standard.

Bij RTBF geloven ze er rotsvast in dat Noah Ohio de smaakmaker van Standard en bij uitbreiding de Jupiler Pro League gaat worden komend seizoen. De 20-jarige Nederlander voelt zich thuis aan de boorden van de Maas en heeft na één seizoen kennismaking van onze competitie de smaak te pakken.

In de voorbereiding scoort hij aan de lopende band. Waaronder een hattrick tegen het Nederlandse AZ. Ronny Deila vertrouwde hem vorig seizoen de sleutel van het aanvallend compartiment toe. Hij kwam uiteindelijk in 29 wedstrijden in actie waarin hij vijfmaal het net vond en twee assists gaf. Er kwam dan ook wat interesse voor hem.

De Nederlander negeerde de geruchten die naar het Italiaanse Sassuolo wezen: " Ik ben volledig gefocust op Standard, ik wil hier blijven. Ik heb het gevoel dat ik niet genoeg dingen heb laten zien waardoor ik zou kunnen vertrekken". om een ​​goed seizoen te hebben. Ik heb geen haast, ik ben nog jong. Ik wil me nog steeds verbeteren en voorlopig heb ik het gevoel dat ik daarvoor op de juiste plek zit", reageert Ohio vastberaden.