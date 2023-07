OFFICIEEL: De kogel is door de kerk voor Loïs Openda

De Rode Duivel transfer van de zomermercato is een feit. De kogel is door de kerk en Loïs Openda begint aan een nieuw avontuur in de Bundesliga.

Vrijdagmiddag maakte RB Leipzig bekend dat de transfer van Loïs Openda helemaal rond is. De Rode Duivel werd voorgesteld door de Duitse club en krijgt rugnummer 17. Dondernacht bereikten RC Lens en RB Leipzig eindelijk een akkoord over de transfer van Loïs Openda. Het had heel wat voeten in de aarde, maar nu is de transfer een feit.

De Duitsers zouden een som betalen van tussen de 45 en 50 miljoen euro aan RC Lens. Dankzij een doorverkooppercentage dat Club Brugge kon afdwingen ontvangen zij nog een som van om en bij de 3,5 miljoen euro. Het is een historische transfer voor beide clubs. Voor RC Lens is het de duurste uitgaande transfer en tegelijkertijd voor RB Leipzig de duurste inkomende transfer.

Voor de 23-jarige Openda is het een mooie bekroning na een prachtig seizoen met RC Lens. In totaal kwam hij 43 keer in actie. Daarin kon hij 21 keer het net vinden. Ondertussen heeft hij ook al 9 caps met de Rode Duivels achter zijn naam staan waarin hij tweemaal kon scoren.