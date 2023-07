OFFICIEEL: sterkhouder verlaat Ajax na kritiek op clubbeleid: "Beslissing is heel moeilijk geweest"

Na vijf jaar scheiden de wegen tussen Dusan Tadic (34) en Ajax. De Servische flankaanvaller is zo een vrije speler.

"De beslissing om de club te verlaten is heel moeilijk geweest om te nemen", aldus de aanvaller op de clubsite. "Ik geloof echter dat dit het juiste moment is. Ik denk dat het niet alleen goed is voor mij, maar ook voor de club om een ​​nieuwe start te maken. Ik blijf voor altijd Ajacied en hoop snel terug te keren naar Amsterdam, in een andere rol als coach."

Tadic kon het niet vinden in het beleid van de Amsterdammers, en liet via zaakwaarnemer Milos Malenovic weten dat hij zijn contract wilde laten ontbinden. Daar gaf de Nederlandse topclub gehoor aan. De Serviër kan dus op zoek naar een nieuwe club.

De flankaanvaller arriveerde in 2018 bij de club en groeide uit tot één van de absolute sterkhouders. In 241 wedstrijden was hij goed voor 105 doelpunten en 112 assists. In 2019 speelde hij met Ajax nog de halve finale van de Champions League.