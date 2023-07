🎥 OFFICIEEL: Lionel Messi heeft zijn transfer beet

Het is officieel. Lionel Messi verhuist naar Inter Miami. De club uit de MLS heeft het zaterdagavond officieel aangekondigd.

Tijdens het seizoen sleepte het verhaal lang aan. Waar zou Lionel Messi spelen? Op het einde van het seizoen werd het duidelijk dat hij PSG zou verlaten. Zo werden Barcelona, Inter Miami en Saudi-Arabië de belangrijkste opties.

Uiteindelijk werd het Inter Miami, de club van David Beckham. Daar zal Messi 2,5 seizoenen spelen. Voor zijn loon leverde hij serieus in, maar toch zal hij nog altijd 50 tot 60 miljoen per jaar verdienen. Ook zal hij na zijn carrière aandelen in de club krijgen.

Met een filmpje kondigde Miami de transfer officieel aan. "Ik kijk er heel erg naar uit om deze volgende stap in mijn carrière te starten", vertelde Messi in een 1e reactie. "Het is een fantastische kans en ik wil mijn steentje aan dit mooie project van Miami bijdragen. Ik ben gretig om te starten en met in mijn nieuwe thuis te helpen."