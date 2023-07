Lukaku krijgt langs alle kanten de wind van voren, nu van andere groep: "Je hebt ons verraden, je bent geen echte man"

Het zijn geen leuke dagen voor Romelu Lukaku: langs alle kanten krijgt de spits de wind van voren. Bij Inter zijn ze niet te spreken over zijn flirt met Juventus.

Big Rom maakt tegenwoordig niet bepaald veel vrienden. In de Italiaanse pers moest hij het al ontgelden vanwege de manier waarop hij zich opstelt in deze transferperiode, bij Juventus willen de fans hem niet en ook die van Inter hebben nu hard uitgehaald.

Een verklaring van de Inter Curva Nord laat niets aan de verbeelding over. "We zullen mekaar nooit meer terugzien. Je hebt ons verraden. We hebben je altijd verdedigd tijdens moeilijke momenten, nu steek je ons een mes in de rug."

Tweede pijnlijke breuk

Ze halen er zelfs een vergelijking bij met wat Brutus deed bij Julius Caesar. "Je verkoopt jezelf aan de hoogste bieder na het kussen van ons clubembleem. Voor je een kampioen wordt, moet je een man worden. Je bent geen echte man", gaat de tirade verder. Een tweede pijnlijke breuk tussen Lukaku en de Inter-fans is een feit.