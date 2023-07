Bryan Heynen (KRC Genk) openhartig over mogelijke transfer: '3 clubs zijn geïnteresseerd in hem'

Bryan Heynen heeft interesse van verschillende clubs. Zo kan hij naar Fiorentina, Bournemouth en Nottingham.

Al zouden er nog geen concrete gesprekken gaande zijn. "Dat is iets voor mijn manager", vertelde Bryan Heynen aan Het Laatste Nieuws. "Als er iets serieus wordt, hoor ik het wel."

Voor Heynen is er een belangrijke voorwaarde aan de transfer gebonden. "Ik sta open voor een transfer als ik én de club er beter van worden", aldus de middenvelder van KRC Genk.

Al is een verlengd verblijf bij Genk ook mogelijk. "Ik voel me hier goed", ging Heynen verder. "Als er niet komt, is dat gewoon prima voor mij. Maar tegelijk weet je nooit wat er uit de bus valt."

Fiorentina, Bournemouth en Nottingham zouden in Heynen interesse hebben. Welke club heeft zijn voorkeur? "Ik vind Italië wel mooi", besloot hij.