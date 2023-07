Het definitieve einde voor Kylian Mbappé bij PSG? 'Te koop vanaf vandaag'

De Franse stervoetballer reist nu ook niet mee met zijn club naar Japan. Daar werkt PSG haar voorbereidingsperiode af. Volgens transferexpert Fabrizio Romano past Mbappé (24) niet meer in de plannen van de Franse topclub en wordt hij als 'te koop' beschouwd.

Mbappé ligt al maanden op ramkoers met Paris Saint-Germain. De aanvaller haalde onlangs nog eens uit naar zijn club, en verweet hen zijn carrière in de weg te staan. Dat viel bij de voorzitter, alsook bij enkele spelers van PSG in het verkeerde keelgat.

De meest waarschijnlijke volgende bestemming voor de linksbuiten is Real Madrid. Ook vorige zomer flirte hij wekenlang met de Spaanse topclub, om uiteindelijk toch te kiezen voor een verlegnd verblijf in Frankrijk.

