KAA Gent speelt in zijn laatste oefenwedstrijd gelijk

De voorbereidingsperiode van KAA Gent zit er op. In hun laatste oefenwedstrijd werd het tegen het Zuid-Afrikaanse Mamelodi Sundowns werd het 2-2.

Normaal was Shakhtar Donetsk de tegenstander van KAA Gent in zijn laatste oefenwedstrijd, maar die zeiden in laatste instantie af en uiteindelijk werd met het Zuid-Afrikaanse Mamelodi Sundowns een andere tegenstander gevonden. Dat is de Zuid-Afrikaanse kampioen.

Mamelodi begon enthousiast aan de partij en na enkele minuten stonden ze via Ribeiro ook op voorsprong. Na meer dan een kwartier werd het 0-2 na een heerlijke bal van Coetzee in de winkelhaak. Daarna herpakte Gent zich. Orban zorgde met een heerlijke krul voor de aansluitingstreffer. 1-2 was ook de ruststand.

Na de rust begon Gent gretiger. Tissoudali legde voor Orban af en die maakte gelijk. Daarna ging de match meer op en neer en 2-2 was uiteindelijk ook de eindstand.

Op 27 juli begint voor Gent het seizoen echt. Dan speelt het thuis in de 2e voorronde van de Conference League tegen het Slovaakse Zilina.