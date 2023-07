OFFICIEEL: Marseille vervangt ene spraakmakende aanvaller door andere, Franse topclub bijzonder actief op transfermarkt

Marseille wil weer meedoen voor de prijzen volgend seizoen in Frankrijk. De Franse topclub haalde met Aubameyang al haar vierde aanwinst binnen deze zomer, maar moest ook een clubicoon laten gaan.

Want Marseille besloot om niet verder te gaan met Dimitri Payet (36), die normaal nog een jaar onder contract lag in de Zuid-Franse stad. "We hebben na weken van reflectie en discussie besloten om niet verder te gaan met onze kapitein", klinkt het bij voorzitter Pablo Longoria.

De flankaanvaller speelde tussen 2013 tot 2015 al bij l'OM, om in 2017 terug te keren. Bij Marseille speelde hij in 8 jaar 326 wedstrijden. Daarin was hij goed voor 78 goals en 95 assists. De tot tranen toe bewogen Fransman liet weten "te willen doorgaan met voetballen" na "een heel ingewikkeld seizoen met weinig speeltijd."

Langs inkomende zijde mocht Marseille vandaag Pierre-Emerick Aubameyang (34) verwelkomen. De ervaren spits kende vorig seizoen een bijzonder pover seizoen bij Chelsea, en hoopt in Frankrijk - waar het voor hem allemaal begon - zijn carrière nieuw leven in te blazen. Het is al de vierde inkomende transfer voor Marseille, na onder meer ex-Atletico-spelers Lodi en Kondogbia te hebben binnengehaald.