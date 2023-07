Romelu Lukaku haalt snoeihard uit op sociale media

Het zag er naar uit dat Romelu Lukaku naar Inter ging gaan, maar dat liep even anders af. Nu haalt hij snoeihard uit op sociale media.

Romelu Lukaku werd vorig seizoen door Inter Milaan gehuurd van Chelsea. Zowel Lukaku als Inter willen graag met elkaar verder gaan en Chelsea wil graag extra budget vrijmaken om te bouwen aan een nieuwe kern. Het leek dus alleen een kwestie om een prijs overeen te komen.

De doodsteek

De onderhandelingen tussen Inter en Chelsea sleepten maar aan. Beide partijen vonden dan eindelijk toch een overeenkomst, maar dan liet Lukaku niets meer van zich horen. De reden hiervoor was dat hij en zijn makelaar achter de rug van Inter aan het onderhandelen waren met Juventus.

Reactie van Inter Milaan

Toen dit nieuws uitkwam reageerde Inter Milaan woest en zij trokken de stekker uit de onderhandelingen. Een transfer naar Juventus zit er ook niet direct aan te komen want zijn moeten dan eerste Dusan Vlahovic verkopen. Bij Chelsea willen ze hem niet terug en een voorstel uit Saoedi-Arabië heeft Lukaku zelf afgeslagen.

Romelu Lukaku reageert snoeihard

De aanvaller van de Rode Duivels is duidelijk de speculaties over wat er allemaal gaande is meer dan beu. Op Instagram reageerde hij dan ook snoeihard. "Als de haat niet werkt, beginnen ze met het vertellen van leugens", schrijft hij op zijn Stories op Instagram.

Het is niet helemaal duidelijk naar wie de uithaal bedoelt is, maar het laat er geen twijfel over bestaan dat Lukaku de speculaties grondig beu is.