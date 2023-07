De clash tussen PSG en Kylian Mbappé: de keuze tussen geld, het morele kompas en toch ook het EK

PSG vertrok zonder Kylian Mbappé op de tour naar Japan. De Franse superster weigert zijn contract te verlengen in de Franse hoofdstad en wil volgend seizoen transfervrij vertrekken, wellicht naar Real Madrid. Bij PSG zijn ze al zeker van een akkoord tussen Mbappé en Real.

Er zijn echter aanbiedingen van het Saoedische Al-Hilal, PSG zou zo'n 300 miljoen euro kunnen ontvangen. Mbappé zelf zou zelf 700 miljoen euro per jaar kunnen ontvangen. En over een jaar toch gratis naar Real Madrid kunnen trekken.

Maar past een transfer naar Saoedi-Arabië wel binnen het morele kompas van Mbappé? Hij weigerde al sponsordeals van de Franse nationale ploeg met bedrijven zoals KFC, Coca-Cola en gokbedrijf BetClic. Op het WK in Qatar draaide hij steevast de Man of the Match-trofee van Budweiser om zodat het logo van het biermerk verborgen bleef.

Despite winning two man of the match awards at the ongoing #FIFAWorldCup, Kylian Mbappé has refused to appear in the post-match interviews with the trophy. @lequipe report that the PSG forward does not want to advertise a brand of alcohol (Budweiser).#TeamFrance pic.twitter.com/EgEEdZMflG